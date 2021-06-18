Сегодня, 18 июня, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.

Результаты заседания прокомментировал заместитель председателя комиссии Дмитрий Чурадзе:

«Сегодня в рамках заседания Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий мы проанализировали заключение администрации Главы ДНР к проекту закона «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики». В целом заключение Администрации положительное, проект рекомендуется к принятию после доработки предложений и замечаний по нему».