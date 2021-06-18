Состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий
Сегодня, 18 июня, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.
Результаты заседания прокомментировал заместитель председателя комиссии Дмитрий Чурадзе:
«Сегодня в рамках заседания Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий мы проанализировали заключение администрации Главы ДНР к проекту закона «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики». В целом заключение Администрации положительное, проект рекомендуется к принятию после доработки предложений и замечаний по нему».