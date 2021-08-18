Состоялось заседание Временной комиссии по прифронтовым районам

Во вторник, 17 августа, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

В рамках заседания парламентарии рассмотрели обращение от администрации города Донецка, а также обсудили организационные вопросы, связанные с выездным мероприятием Временной комиссии по проведению сходов жителей населённых пунктов Новогригоровка, Скилевая, Нижнее Лозовое, Дебальцево, Коммуна, Калиновка.

Итоги заседания прокомментировал временно исполняющий обязанности председателя Временной комиссии Роман Лепа.

«В ходе заседания мы рассмотрели обращение, поступившее от городской администрации Донецка. Предложение касается разработки и формирования отраслевой программы по восстановлению наружного освещения на улицах как города Донецка, так и других населённых пунктов Республики. Отмечается, что на сегодняшний день наружное освещение отсутствует на 1200 улицах Донецка. Этот вопрос уже поднимался на заседании Временной комиссии в отношении освещения улиц села Любовка. Временная комиссия рассмотрела инициативу в положительном ключе, в настоящее время прорабатывается механизм её реализации.

Кроме того, на заседании обсудили организационные моменты, связанные с выездными сходами граждан, которые мы планируем провести в ряде населённых пунктов Республики», – сказал Роман Лепа.