Состоялся очередной круглый стол, приуроченный к восьмидесятилетию начала борьбы Советского Союза с немецко-фашистским захватчиком (Видео)

Во вторник, 8 июня, в Донецкой республиканской научной универсальной библиотеке имени Н.К. Крупской на базе «Русского центра» состоялся круглый стол на тему «Гуманитарные аспекты Великой Отечественной войны». Круглый стол инициирован депутатами Народного Совета и проходит в рамках цикла мероприятий, приуроченных к годовщине со дня начала войны.

Модератором мероприятия выступила председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.

Парламентарий рассказала пресс-службе Народного Совета об основной цели проведения круглого стола.

«Народный Совет поставил перед собой задачу провести серию круглых столов, посвящённых восьмидесятилетию со дня начала Великой Отечественной войны, каждый комитет обозначил тему организуемого им мероприятия. И вот сегодня мы совместно с Комитетом Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства проводим круглый стол «Гуманитарные аспекты Великой Отечественной войны».

Мы знаем, что война была страшной, жестокой, кровавой. Все силы были брошены на поддержание фронта. Но те гуманитарные аспекты, которые государство сохраняло во время войны, – помощь и социальная поддержка, оказываемые инвалидам, военнослужащим, семьям погибших, – были очень важны. И мы хотим, чтобы об этом тоже знали люди. Несмотря на то, что шла такая тяжёлая четырёхлетняя война, государство всё равно использовало все свои силы и возможности для того, чтобы поддерживать население в тылу», – сказала Юлия Крюкова.

В ходе работы круглого стола его участники выступили с докладами по теме мероприятия.

Так, прозвучали доклады «Социальная политика советского государства в годы Великой Отечественной войны», «Жилищная политика и механизмы её реализации в СССР в годы Великой Отечественной войны», «Социальная поддержка инвалидов в годы Великой Отечественной войны», «Сплав профессионализма и героизма в медицине периода Великой Отечественной войны».

В завершение круглого стола слово предоставили ветерану Великой Отечественной войны Александру Ивановичу Кравцову.

«Ваши доклады и о социальной поддержке, и о жилищной политике актуальны не только для 1941–1945 годов, но и для настоящего времени. Наши бойцы, которые находятся в окопах, должны знать, что их семьи обеспечены, что они будут накормлены, что им будет предоставляться жилплощадь. И хочу добавить: мы не хотели воевать и не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою. Мы хотим, чтобы был мир, чтобы эта фашистская бандеровская нечисть пропала навсегда. Донбасс не поставить на колени, Донбасс не победить!», – сказал Александр Иванович.