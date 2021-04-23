Сотрудничество на благо города: в Зугрэсе открыта детская игровая площадка

Сегодня, 23 апреля, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка посетил открытие детской игровой площадки в городе Зугрэсе. Также на мероприятии присутствовали депутат Народного Совета Александр Быкадоров и глава администрации города Зугрэса Роман Гладких.

О необходимости установки игровой площадки стало известно в ходе приёмов граждан, которые проводил закреплённый за округом депутат Александр Быкадоров. Горожане неоднократно обращались с данной просьбой, и благодаря совместной работе депутатского корпуса, городской администрации и представителей сети «Первый Республиканский супермаркет» проблема была разрешена.

В ходе общения с прессой Председатель Народного Совета подчеркнул значимость и результативность совместной работы всех участников проекта.

«Это очень хороший пример социального партнёрства, когда вместе в благом деле задействованы и администрация города, которая помогала с установкой площадки и всячески содействовала этому процессу, и депутат, который вышел с инициативой, и бизнес, который на это откликнулся», – прокомментировал Владимир Бидёвка.

По словам спикера парламента, в будущем также планируется установка новых площадок в различных районах города.

«Насколько мне известно, в планах такой совместной деятельности – открытие ещё порядка пяти игровых площадок. Работа по благоустройству, ориентированная на детей, будет продолжаться», – сказал он.

Комментируя событие, депутат Александр Быкадоров акцентировал внимание на значимости подобного рода работ для благополучия подрастающего поколения.

«Делать это нужно, потому что дети – это наше будущее. Мы должны осуществлять их мечты, делать будущее наших детей достойным. Сделать так, чтобы наши дети учились в нормальных школах, под мирным небом, играли и имели счастливое яркое детство», – подытожил парламентарий.