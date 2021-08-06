Сотрудники ЦРБ ответили на вопросы парламентариев

Сегодня, 6 августа, в ходе пленарного заседания с докладом о некоторых вопросах, касающихся деятельности Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, перед парламентариями выступили представители ЦРБ.

Сотрудники ЦРБ ответили на вопросы, которые жители Республики задают депутатам в ходе личных приёмов.

«Причина образования массовых очередей при получении пластиковых карт – это переход на новое программное обеспечение. Этот период совпал с выдачей карт. Для уменьшения очередей мы переформатировали рабочий график отделений. В настоящее время с 9:00 до 16:00 ведётся работа с клиентами. В эти часы также можно получить и карту. А с 16:00 до 17:30 все отделения и все сотрудники работают исключительно на выдачу банковских карт», – рассказал директор юридического департамента ЦРБ Роман Юнякин.

Он уточнил, что ранее, согласно законодательству, клиент самостоятельно заполнял анкету при актуализации своей информации для перевыпуска карты. Сейчас же процедура упростилась.

«Если личные данные не изменились, то процедура занимает 5 минут. Если изменились, 7–8 минут», – сказал представитель ЦРБ.

Кроме того, в ходе заседания начальник отдела разработки и внедрения банковских продуктов ЦРБ Алла Сердюк рассказала о порядке работы сервиса «ЦРБ Онлайн».

Система дистанционного обслуживания «ЦРБ Онлайн» была запущена Центральным Республиканским Банком в декабре 2021 года. Сервис создан на современной IT-платформе и предоставляет пользователям круглосуточный доступ к услугам банка. Используя систему «ЦРБ Онлайн», граждане Донецкой Народной Республики могут, не посещая отделения банка, оплатить, например, услуги оператора мобильной связи, интернет-провайдера или коммунальные платежи. Повсеместное использование данного сервиса поможет гражданам не только сэкономить свое время, но и сократит очереди в отделениях банка, что особенно актуально в период пандемии.