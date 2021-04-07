Совершенствование природоохранного законодательства, возобновление работы на округах и новая модель экономического развития ДНР: Роман Лепа принял участие в программе «Парламентский вестник»

О работе Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, новой модели экономического развития Республики и возобновлении очной работы на округах в эфире программы «Парламентский вестник» на 1 Республиканском телеканале рассказал депутат Роман Лепа.

«Уже более года Комитет работает в направлении гармонизации законодательства Республики с законодательством Российской Федерации. Сейчас прорабатываем ряд законопроектов, часть из них находится уже на финишной стадии – прежде всего, проекты законов «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха» и «Об ответственном обращении с животными».

Также есть ряд законопроектов, которые позволят регламентировать хозяйственную деятельность, к примеру, в сфере пользования недрами, водными ресурсами», – сообщил парламентарий.

Отдельно Роман Лепа остановился на изменениях в работе на округах после отмены ряда ограничений, связанных с COVID-19.

«Эта пауза негативно сказалась на настроениях граждан в округах. Особенно если учесть, что у меня прифронтовой округ – это Еленовка, Андреевка. Более чем за полгода отсутствия прямого взаимодействия с депутатами люди, может быть, посчитали, что их проблемы не решаются. Тем не менее, работа активно велась даже в удалённом режиме.

К сожалению, остаётся ряд актуальных вопросов, которые присущи всем прифронтовым территориям. В первую очередь, речь о повреждениях жилого массива и сложностях с его восстановлением. Эти работы ведутся планомерно, но, к сожалению, не в том объёме, в котором нуждается население.

Есть и сложности, связанные с изменением организации жизни – в работе транспорта, например. На сходах граждан неоднократно поднимался вопрос организации работы транспорта в штатном режиме для удалённых посёлков. Министерство транспорта решает этот вопрос системно, но существуют проблемы, которые могут быть видны только на местах. В этом случае донести информацию в министерство может как раз депутат», – пояснил он.

В завершение программы парламентарий рассказал о работе по созданию новой модели экономического развития Донецкой Народной Республики. Новая предлагаемая модель учитывает отраслевые особенности и базируется на структурных реформах во всех секторах экономики. В частности, она предполагает инновационные преобразования в промышленности, что должно быть обеспечено за счёт развития кадрового и научного потенциала, повышения экспортных возможностей.

Данная модель основана на принципах наличия достижимых целей, управляемости, открытости (информационной прозрачности), ответственности субъектов управления, обратной связи. Её реализация нацелена на достижение ключевых приоритетов Республики, а именно: рост благосостояния, качества жизни и, как следствие, количественного прироста населения, роста экономики ДНР, гармонизации модели экономики с РФ.