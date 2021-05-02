Спикер Народного Совета и парламентарии почтили память одесситов, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов

Сегодня, 2 мая, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка возложил цветы к памятному знаку жертвам трагедии в одесском Доме профсоюзов, установленном в столичном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. Почтить память погибших также прибыли депутаты парламента, общественники и жители Республики.

Обращаясь к присутствующим, Владимир Бидёвка акцентировал внимание на необходимости сохранения памяти о погибших 2 мая 2014 года одесситах для будущих поколений.

«Они погибли за то, что хотели разговаривать на русском языке, за то, что не согласились с фашистским переворотом, который состоялся в Киеве. Они были мирными людьми, среди них не было боевиков или террористов, они не собирались воевать, а лишь мирным путём донести свои мысли, свои идеи, отстоять свои права.

И сегодня, в светлый праздник Пасхи, мы должны помнить об этих людях, всегда отдавать дань их памяти, передавать её нашему будущему поколению, чтобы такое никогда не повторялось, чтобы фашизм – а он обязательно будет побеждён, история говорит именно об этом – никогда и нигде больше не возродился», – сказал Владимир Бидёвка.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе активисты украинских праворадикальных организаций сожгли палаточный городок на Куликовом поле, в котором одесситы собирали подписи за референдум о федерализации Украины и статусе русского языка. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. По официальным данным, в трагедии погибли 48 человек, более 200 пострадали.