Спикер парламента Владимир Бидёвка доложил о работе Координационного комитета

Сегодня, 7 февраля, согласно принятой повестке пленарного заседания, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка выступил с отчётом о работе Координационного комитета за 2019 год.

В начале своего доклада спикер парламента озвучил общие статистические данные по работе Комитета.

«За отчётный период Координационным комитетом было проведено 42 заседания (из них 10 внеочередных и 32 очередных), в ходе которых были сформированы и впоследствии утверждены парламентом проекты повесток дня осенней сессии 2019 года и весенней сессии 2020 года Народного Совета.

Проекты повесток дня очередных пленарных заседаний Народного Совета формировались Координационным комитетом в соответствии со сроками, установленными Регламентом Народного Совета. Сформирован 31 проект повестки дня пленарного заседания Народного Совета.

На рассмотрение Координационного комитета было вынесено 204 вопроса», – сказал Владимир Бидёвка.

Он привёл примеры главных вопросов, рассматриваемых Координационным комитетом. Среди них – отчёты временных комиссий Народного Совета, которые впоследствии рекомендуются к рассмотрению парламентом, изменение состава и продление сроков их работы, ежемесячные отчёты о проделанной работе комитетов Народного Совета и решения о закреплении округов за депутатами Народного Совета.

Спикер парламента остановился на работе Координационного комитета над законопроектами и проектами постановлений.

«Вынесены на рассмотрение Координационного комитета 57 проектов законов, из которых по решению Координационного комитета включены в проекты повесток дня пленарных заседаний Народного Совета и рекомендованы к рассмотрению в двух чтениях в целом 51 законопроект.

Координационным комитетом включены в проекты повесток дня пленарных заседаний парламента и рекомендованы к рассмотрению 37 проектов постановлений Народного Совета», – сообщил Владимир Бидёвка.

Владимир Бидёвка добавил, что Координационным комитетом систематически рассматривались вопросы организационного характера, в том числе относящиеся к обеспечению эффективного взаимодействия депутатов с Аппаратом Народного Совета ДНР.

Подводя итоги работы Комитета за отчётный период, Председатель Народного Совета предложил считать работу Координационного комитета в 2019 году удовлетворительной.

Напомним, Координационный комитет – это постоянно действующий орган, образованный для предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов, координации работы органов Народного Совета, содействия депутатам Народного Совета ДНР в исполнении ими своих обязанностей, а также для реализации иных полномочий. Комитет осуществляет свою работу в соответствии с положениями Конституции ДНР, Закона ДНР «О статусе депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики» и Регламента Народного Совета Донецкой Народной Республики.