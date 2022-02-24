Список мобилизованных депутатов, помощников-консультантов депутатов и работников Аппарата Народного Совета (документ)

В четверг, 24 февраля, после обращения Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой оказать помощь в отражении военной агрессии украинского режима в отношении населения ДНР, депутаты Народного Совета добровольно прибыли в мобилизационные пункты.

Вместе с депутатами в мобилизационные пункты добровольно прибыли помощники-консультанты депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики и работники Аппарата Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Все добровольцы, включая и Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвку, мобилизованы в стрелковый полк.

Список мобилизованных депутатов, помощников-консультантов депутатов и работников Аппарата Народного Совета.