Срок приведения судей к присяге будет законодательно регламентирован

В среду, 11 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей”».

Итоги мероприятия пресс-службе Народного Совета прокомментировала заместитель председателя Комитета Александра Усачёва.

«На сегодняшнем заседании мы обсудили изменения в Закон ДНР “О статусе судей”. Частью 1 статьи 11 Закона предусмотрено, что судья, впервые избранный на должность, приносит в торжественной обстановке присягу, однако в настоящее время законодательно не установлен срок приведения судьи к присяге.

В законопроекте закрепляется срок приведения судей к присяге по аналогии с законодательством Российской Федерации, поскольку стратегическое направление – это гармонизация законодательства ДНР с российским», – сообщила парламентарий.

Александра Усачёва добавила, что члены Комитета единогласно проголосовали за утверждение итоговой редакции законопроекта и его вынесение на пленарное заседание.