Статья Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки ко Дню парламентаризма

Вчера Донецкая Народная Республика отметила семилетие со дня проведения первого пленарного заседания Народного Совета. Эта дата вошла в историю нашего государства как День парламентаризма. Почему это событие – нечто большее, чем памятная дата? Какие предпосылки зарождения собственного парламентаризма сыграли ключевую роль в данном процессе и почему только свой, отдельный, независимый от Украины, суверенный путь стал для нас единственно верным? В этой статье я попытался ответить на все перечисленные вопросы откровенно и без прикрас.

«Парад суверенитетов» как геополитическая трагедия XX века

Без малого 8 лет назад современная Донецкая Народная Республика формально являлась частью государства Украина. Почему «формально», спросите вы? Чтобы разобраться в ситуации, стоит вернуться на 30 лет назад.

Далёкий 1991 год ознаменовался так называемым «парадом суверенитетов», а, по сути, развалом СССР. Украина обрела независимость, о которой националистические меньшинства грезили чуть ли не со времён копки Чёрного моря. Тем не менее, легитимность этого процесса, мягко говоря, сомнительна.

В историческом аспекте принято говорить о декабрьском референдуме на Украине в 1991 году, результаты которого якобы демонстрируют народную поддержку провозглашения независимости бывшей советской республики, хотя по факту Акт о провозглашении независимости был подписан ещё в конце августа того же года. По сути, само по себе решение было принято совсем не народом, его мнением новоиспечённые власти поинтересовались постфактум, проигнорировав при этом итоги Всесоюзного референдума 1991 года, результаты которого говорили о желании людей сохранить СССР. Этот обман в дальнейшем развязал руки новой украинской элите, которая сделала подмену понятий одним из ключевых инструментов государственной политики Украины.

Безусловно, для стороннего зрителя была создана визуально демократическая картинка: парламент, правительство, судебная власть. Но качество принимаемых ими решений было крайне низким. Некогда богатая страна, которой в наследство от Советского Союза досталась мощная промышленность и развитый аграрный сектор, ускоренными темпами начала скатываться в глубокий кризис.

Сейчас уже сложно представить, что когда-то промышленными регионами Украины были не только юго-восточные, но и западные. Вспомните хотя бы всем знакомые автобусы ЛАЗ, производимые во Львове, продукцию Луцкого автомобильного завода. В западных областях было развито приборостроение, радио- и электротехническое производство и даже машиностроение. Безграмотная антинародная политика сыграла одну из ключевых ролей в разбазаривании имевшегося потенциала. По сути, базовые отрасли экономики сохранились в дееспособном состоянии лишь в восточных и юго-восточных областях, из-за чего вся экономика страны больше двух десятков лет и держалась на их плечах.

Русским пора домой

Что в итоге получили сильные, рабочие, русские регионы от Украины? Ярко демонстрирует отношение власти к Донбассу референдум, проведённый в Донецкой и Луганской областях в 1994 году. Жители высказались за предоставление русскому языку статуса второго государственного, право его использования в качестве языка делопроизводства, а также за закрепление федеративного устройства Украины и её участие в экономическом союзе стран СНГ. Один факт того, что сейчас не каждый читатель смог вспомнить о том событии, уже говорит сам за себя – волеизъявление народа проигнорировали, сделали всё, чтобы то мнение кануло в Лету. К сожалению, отношение украинской власти к Донбассу многие годы развивалось именно по этой линии тренда.

Усугубляло ситуацию и то, что под соусом «национального самосознания» на Украине началась широкая кампания по популяризации национализма, который с подачи властей радикализировался и использовался в качестве политического инструмента. Этнически русское население Донбасса воспринималось как враждебное, которое, по мнению власть имущих, не имеет права на собственное мнение, но обязано молча и с улыбкой кормить всю страну. Мириться с этим для нас было недопустимо. Принцип «Украина – не Россия» всё глубже укоренялся во множестве сфер жизни, делая из некогда союзного государства агрессивного противника как Российской Федерации, так и триединого русского народа. В таких условиях Донбасс, как и Крым, ни морально, ни физически больше в составе Украины находиться попросту не мог. И мы отправились домой.

Вчера, сегодня, завтра: наш путь и приоритеты

Донецкая Народная Республика (как и братская Луганская Народная Республика) стала символом не просто борьбы за свои права, а построения собственной государственности в сложнейших военно-политических, социально-экономических условиях, осложняемых международной предвзятостью, информационной агрессией и открытой русофобией. Но мы знали, что правы. Знали, почему путь у нас был только один, знали, что иначе нельзя.

Зарождение парламентаризма и рождение нового государства на карте мира происходили синхронно – 7 апреля 2014 года. Роль Верховного Совета, созванного из представителей городов и районов Донецкой области и представителей общественных организаций, заключалась не только в провозглашении Донецкой Народной Республики, но и в принятии основополагающих нормативных правовых актов, ответственности за то, что происходит теперь уже в отдельной, нашей стране.

Безусловно, принятие Конституции Донецкой Народной Республики положило начало формированию нашего правового поля, а принятие законов «О выборах Главы Донецкой Народной Республики» и «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики» обеспечило проведение демократической процедуры выборов высших органов государственной власти. Уже 4 ноября 2014 года избранный народом Глава государства Александр Захарченко вступил в должность, а 14 ноября своё первое заседание провёл Народный Совет Донецкой Народной Республики.

С развитием собственного парламентаризма Донбасс шаг за шагом научился оперативно отвечать на вызовы времени, создавать новое и развивать уже имеющееся. Благодаря принимаемым законам в Донецкой Народной Республике началась реализация основополагающих положений Конституции – обеспечение прав и свобод человека, полномочий высших органов государственной власти. То есть базовые принципы, на которых основывается любое государство, от правил, изложенных на бумаге, выросли до реальной движущей силы страны. На тех основах государственности, которые были заложены Верховным Советом, начали возводиться стены нашего общего дома – нашей Республики: формировались органы исполнительной власти, осуществлялось законодательное регулирование различных сфер деятельности, были закреплены первые в нашей истории социальные гарантии. Благодаря формированию налогового законодательства в государстве началось наполнение бюджета, а значит, было положено начало выплатам пенсий и зарплат, поддержке социально уязвимых категорий граждан.

Сложность законодательного процесса на начальном этапе заключалась в том, что в переходный период при отсутствии собственного законодательства государственные органы продолжали работать по украинским нормам – коллапса в работе системы управления государством допустить было нельзя. Перед Народным Советом стояла сложнейшая задача – создать новую законодательную базу, которая позволила бы «на ходу» перестроить систему государственного управления. Этим обусловлен «гибридный» характер законодательства того периода, в котором применялся опыт нескольких стран. Со временем нам удалось фактически внедрить принцип приоритетности российского законодательства, и законотворческий процесс Донецкой Народной Республики стал гармонизироваться с российским.

В работе Народного Совета на первом месте всегда стоят интересы людей и государства. Для их соблюдения чрезвычайно важным является принцип разделения ветвей власти с учётом механизма сдержек и противовесов – только так можно обеспечить их самостоятельность, но в рамках следования единому курсу. Благодаря приверженности этому принципу Народный Совет не раз становился местом принятия судьбоносных решений: недопущение правового коллапса в 2014 году, сохранение государственности и правомерности принятия решений в 2018 году после гибели первого Главы Республики Александра Захарченко.

Отдельным историческим этапом для Донбасса является и ратификация в текущем году Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Это событие не только является логичным продолжением подписания Председателем Народного Совета I созыва Денисом Пушилиным в 2016 году Соглашения о сотрудничестве в законодательной деятельности между парламентами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, но и реальным планом придания нового импульса экономикам, а значит, и повышения уровня благосостояния граждан.

На сегодняшний день Народный Совет представляет собой уникальный по международным меркам парламент, где законодатели не ограничиваются работой исключительно над нормативной правовой базой государства, а в полной мере выполняют функции депутатов местных советов, проводя работу в округах. Со всей долей ответственности могу заявить, что то количество форм работы с населением, которое применяется у нас, не применяется ни в одной другой стране мира. Считаю, что это правильно и полностью соответствует народному курсу нашей Республики.

Жители нашего края весной 2014 года высказали свою единогласную позицию в отношении будущего Донбасса. Мы были, есть и будем частью Русского мира, русского народа. Пусть наша дорога домой длинна и терниста, но свернуть мы не имеем права – наш курс на сближение с исторической Родиной неизменен.

Донецкая Народная Республика давно преодолела точку невозврата к прошлому укладу – с враждебной России Украиной нам не по пути. С каждым днём граждан Российской Федерации, проживающих в республиках, становится больше, каждый принятый закон гармонично вписывается в российское правовое поле, каждый час приближает нас к цели. За последний год мы сделали огромный интеграционный рывок вперёд, но я абсолютно уверен, что впереди нас ожидают значительно большие исторические свершения.