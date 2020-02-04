Страхование в сфере туризма может стать одной из эффективных отраслей экономики Республики

Во вторник, 4 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму совместно с представителями Министерства молодёжи, спорта и туризма.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владимир Чекун сообщил о том, что работа над законопроектом об основах туристской деятельности продолжается и активизируется после принятия законопроекта, регулирующего страхование на территории Республики.

«Рассмотрение вопросов страхования, в том числе для отдельных видов хозяйственной деятельности, приобретает особую важность в последнее время в связи с тем, что страхование в Донецкой Народной Республике находится на стадии становления. Одна из неотъемлемых частей туристического бизнеса сегодня – страхование в туризме.

Страхование в туризме имеет большое значение для развития экономики Республики. Необходимость страхования в этой сфере обуславливается также международными нормами по предоставлению финансовых гарантий, что, в свою очередь, способствует развитию страхования самих турфирм, в частности страхованию гражданской ответственности туристских организаций», – сказал парламентарий.