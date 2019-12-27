Студенты Донбасской юридической академии обратились с открытым письмом к депутатам Народного Совета ДНР

Сегодня, 27 декабря, руководитель парламентской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов на пленарном заседании Народного Совета зачитал текст открытого письма от студентов Донбасской юридической академии депутатам Народного Совета ДНР.

«Уважаемые депутаты Народного Совета!

Мы, студенты Донбасской юридической академии, выражаем вам огромную благодарность! Спасибо за то, что вы сохранили нашу альма-матер, укрепили веру в торжество справедливости и законности в нашей молодой Республике и проявили уважение к выбору и правам студентов академии.

Отдельно благодарим вас за верность славным традициям и почитание памяти первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, основателя и заслуженного выпускника нашего вуза!

Каждый студент с нетерпением ждёт тот заветный день, когда он сможет принимать в свой адрес поздравления с получением диплома Донбасской юридической академии. Это очень долгожданный момент, ради которого мы грызём гранит науки. И благодаря вашему пониманию ситуации, высокому профессионализму, желанию вникнуть в малейшие проблемы и трудности, справедливости и патриотизму, наша цель стала досягаема. Нам очень важно, что вы поняли, сколько труда ректора, работников и студентов академии вложено в становление нашего учебного заведения, что мы стали одной семьёй.

Мы уверены, что выпускниками Донбасской юридической академии будет гордиться Донбасс!

Спасибо вам большое! Вашим стараниям, труду, терпению и пониманию нет цены. Мы поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым и от души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, доброго настроения и благополучия, лёгких решений простых и сложных жизненных задач.

С уважением, студенты Донбасской юридической академии», – процитировал Валерий Скороходов.