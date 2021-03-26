Субъекты хозяйствования смогут включать в состав валовых расходов суммы процентов, уплаченных по кредитам и займам

Сегодня, 26 марта, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета Натальей Чекаревой.

«Проект закона направлен на усовершенствование налогового законодательства в части составляющих компонентов налога на прибыль, а именно перечня валовых расходов, которые субъекты хозяйствования включают в состав расходов при расчёте и уплате налога на прибыль.

На сегодняшний день суммы возвратных денежных средств, ранее полученных как кредитные и проценты по кредиту, не включаются в состав валовых расходов согласно подпункту 72.3.2 пункта 72.3 статьи 72 Закона «О налоговой системе».

Чтобы создать благоприятные условия для развития бизнеса и производственного потенциала Донецкой Народной Республики, предлагается закрепить в Законе норму, которая предоставит право субъектам хозяйствования при формировании валовых расходов включать в их состав суммы процентов, уплаченных по кредитам и займам», – рассказала Наталья Чекарева.

Парламентарий добавила, что законопроект разработан в рамках реализации курса на гармонизацию налогового законодательства Республики и Российской Федерации.

Депутаты проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях в целом с учётом поправок, изложенных в сравнительной таблице. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования на официальном сайте Народного Совета.