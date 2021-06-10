Судьба Донбасса – это Россия: Максим Паршин рассказал о значении визита Андрея Турчака в Донбасс

«Республики Донбасса уверенно идут по пути интеграции с Российской Федерацией», – об этом пресс-службе Народного Совета рассказал депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики, председатель Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Паршин.

«По большому счёту, минувший День Республики – 11 мая 2021 года – можно считать началом нового этапа интеграционных процессов между республиками Донбасса и Российской Федерацией.

Пожалуй, с самого начала конфликта это первый официальный визит представителя высшего эшелона власти Российской Федерации. Посещение главного государственного праздника Донецкой Народной Республики Андреем Турчаком – это важный показатель. Андрей Анатольевич – первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия». Визит был вполне официальным, с соблюдением всех протокольных правил.

На фоне других мероприятий, прошедших при поддержке и участии представителей «Единой России» и других участников российского политикума, становится очевидным, что республики Донбасса уверенно идут по пути интеграции с Российской Федерацией.

Убеждён, что эти процессы продолжат совершенствоваться, и уже в ближайшее время мы увидим качественное и количественное преобразование наших отношений. Судьба Донбасса – это Россия. И теперь этот факт оспорить невозможно», – сказал Максим Паршин.