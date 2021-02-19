Светлана Куманова и Владимир Савёлов приняли участие в мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества

В четверг, 18 февраля, в преддверии праздника Дня защитника Отечества депутаты Народного Совета Светлана Куманова и Владимир Савёлов приняли участие в мероприятии «Вы мужество, как знамя, пронесли!» и поздравили курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища.

В мероприятии также приняли участие Начальник Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе Донецкой Народной Республики, Герой Донецкой Народной Республики, генерал-лейтенант Владимир Кононов, Начальник Донецкого общевойскового командного училища Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики генерал-майор Михаил Тихонов, Заместитель командира отдельного комендантского полка по работе с личным составом, подполковник Михаил Витальевич Лень и другие.

Обращаясь к присутствующим, Светлана Куманова подчеркнула большую важность Дня защитника Отечества для нашего государства.

«Дорогие друзья! День защитника Отечества — это праздник чести, отваги, доблести и верности воинскому долгу. В этот февральский день мы чтим подвиги наших солдат, отдаем дань глубокого уважения и памяти воинам, погибшим за независимость нашей Республики. Чествуем ветеранов, тружеников тыла. И, безусловно, возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение — будущих защитников Отечества. Пусть сегодня каждый ощутит радость мирной жизни, которую дарите нам вы — славные воины нашей Родины. И мне бы очень хотелось, чтобы вы могли проявить свою доблесть, отвагу и мужество только в учебном бою. С праздником, уважаемые защитники Отечества! Искренне желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и твердости духа!» – сказала Светлана Куманова.

В рамках мероприятия состоялся показ видеосюжета, подготовленный Министерством информации Донецкой Народной Республики. После этого творческие коллективы исполнили тематические номера.