Светлана Куманова передала гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны (видео)

В среду, 10 июня, депутат Народного Совета ДНР Светлана Куманова с представителями администрации Куйбышевского района и Штаба по работе с прифронтовыми районами, в рамках работы оперативного штаба общественного движения «Донецкая Республика», передала гуманитарные наборы ветеранам ВОВ, проживающим в Куйбышевском районе города Донецка.

Парламентарий уточнила, что в состав гуманитарной помощи вошли антисептические препараты и бытовая химия.

«В последнее время мы видим, как международное сообщество пытается переписать, исказить историю Великой Победы и предать забвению подвиги наших отцов и дедов. Я уверена, что у них это не получится, потому что в нас течёт кровь победителей.

Этот год объявлен Годом Великой Победы, и я от всего сердца поздравляю наших ветеранов и желаю им мира, здоровья, счастья и благополучия!» – сказала депутат.