Светлана Куманова почтила память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Во вторник, 15 декабря, в Донецком национальном университете состоялось мероприятие, посвящённое Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в ходе которого прошёл телемост Донецк – Славяносербский район Луганской Народной Республики. Во встрече приняли участие депутат Народного Совета Светлана Куманова, заместитель министра информации ДНР Артём Ольхин, представители общественности и журналисты.

Мероприятие прошло по инициативе Министерства информации ДНР и при поддержке государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет».

«Сегодня мы собрались почтить память тех журналистов, которые героически погибли, выполняя свой профессиональный долг, и сказать слова благодарности ребятам, которые продолжают эту работу. Журналистика – одна из самых опасных профессий. Благодаря журналистам правду о событиях на линии фронта и жизни мирных жителей в зоне военных конфликтов знает весь мир. Для нас они символ мужества и профессионализма. Мы должны помнить, что те, кто отдал жизнь за правду – настоящие герои», – сказала Светлана Куманова в своём приветственном слове.

Во время телемоста прошла онлайн-экскурсия по Музею военных корреспондентов имени погибших в 2014 году журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, который открыт в школе посёлка Металлист. Также в музее есть экспозиция, посвящённая дончанину, военному корреспонденту Всеволоду Петровскому, погибшему в 2015 году.

На встрече показали сюжет, подготовленный Министерством информации, «Когда правда дороже жизни» о журналистах, погибших во время вооружённого конфликта на Донбассе, и фильм о профессии военных журналистов времён Великой Отечественной войны.

В завершение мероприятия присутствующие почтили память всех погибших минутой молчания.