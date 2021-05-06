Сын полка времен II Мировой войны: депутат Сергей Тельных поздравил Николая Науменко из Горловки с Днем Победы

В среду, 5 мая, член комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству депутат Сергей Тельных поздравил ветерана войны Николая Науменко из Горловки с наступающим Днем Победы.

Николай Михайлович Науменко – уроженец Белгородской области. После гибели родителей остался сиротой. Будучи малолетним подростком, ушел с действующей Красной армией. Ему пришлось пережить все тяготы и лишения военного времени в статусе сына полка.

Для Николая Михайловича Науменко – сержанта 623 стрелкового полка 231 стрелковой дивизии Первого Дальневосточного фронта, война закончилась по завершении Японо-китайской войны.

После демобилизации Николай Михайлович приехал на работу в Донбасс. Остановился в Горловке. Работал на предприятии «Донецкглавснабсбыт», на ЦОФ «Узловская».

«Удивительное поколение ветеранов периода Второй Мировой войны, которые защитили нашу страну, завоевали нашу Победу. Николай Михайлович ушел воевать с действующей армией еще будучи несовершеннолетним. В таких случаях о них было принято говорить – сын полка. А закончил войну Николай Михайлович в звании сержанта. Хочется сказать всем ветеранам огромное спасибо за то, что они очистили мир от фашистской чумы: освободили Европу и разгромили милитаристскую Японию», – отметил парламентарий.

Добавим, Японо-китайская война началась еще до Второй мировой войны – 7 июля 1937 г. – и продолжалась до её окончания – 9 сентября 1945г. Полномасштабная война между государствами закончилась капитуляцией Японии в 1945 г.