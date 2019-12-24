Тамер Абду поздравил победителей конкурса «Признание» в городе Ждановке

В понедельник, 23 декабря, в концертном зале Центра культуры и досуга города Ждановки состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Признание». На мероприятии в качестве почётного гостя присутствовал депутат Народного Совета ДНР Тамер Абду.

Парламентарий поздравил призёров конкурса с победой и пожелал им дальнейших успехов и достижений.

«Хотелось бы поздравить всех победителей конкурса с получением заслуженных наград. Пусть сегодняшний приз будет для вас стимулом к дальнейшим достижениям. У меня нет сомнений в том, что трудолюбие и целеустремлённость позволят вам достигнуть ещё больших успехов», – сказал Тамер Абду.

Победителем в первой номинации «За верность шахтёрской профессии» стал Александр Двужильный. В номинации «Настоящий хозяин» победу одержали жители дома 15 квартал 28/33. В номинации «Юное дарование» приз взяла Лилия Свиридова. В номинации «Наставник» победил Борис Седачёв, тренер по боксу. Победителем в номинации «Человек спорта» стала Алина Виецкая.

После церемонии награждения состоялась концертная программа. Перед зрителями выступили учащиеся и преподаватели Ждановской школы искусств, образцовый ансамбль современного и эстрадного танца «Юность», а также другие исполнители и творческие коллективы.

Традиция проведения конкурса «Признание» в городе Ждановке зародилась четырнадцать лет назад. Целью конкурса была популяризация достижений предприятий, организаций, учреждений, а также жителей города. В преддверии Нового года люди и коллективы, достигшие лучших результатов в своей сфере деятельности, награждаются дипломами и ценными подарками.