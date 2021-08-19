Тамер Абду выступил с докладом на конференции «Россия – Донбасс: единство приоритетов»

В среду, 18 августа, в городе Кировском состоялась конференция, которая стала продолжением форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов».

В ходе работы со своими докладами выступили депутат Народного Совета Тамер Абду, исполнительный директор Русского Центра Елена Евсеева, глава города Кировского Сергей Ермаков.

Тамер Абду в своём выступлении отметил, что граждане оценивают государство прежде всего по результатам своего личного, непосредственного взаимодействия с органами власти.

«В сентябре вместе с вами мы должны не просто избрать депутатов нового состава Государственной Думы. Вместе мы должны проголосовать за ключевые направления работы и задачи на предстоящие пять лет. За приоритеты, которые позволят не только сохранить результаты и достижения, а сделать следующий шаг для развития страны и благополучия граждан», – сказал парламентарий.