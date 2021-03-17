Татьяна Переверзева рассказала об итогах работы функционального блока Правительства по бюджету и финансам в 2020 году

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад заместителя Председателя Правительства Татьяны Переверзевой о деятельности функционального блока Правительства Донецкой Народной Республики по бюджету и финансам в 2020 году.

«Хочу акцентировать ваше внимание на ряде факторов, присутствовавших в картине глобальных рисков 2020 года, которые могут оказать влияние на финансовую и бюджетную систему Донецкой Народной Республики в 2021 году и в среднесрочной перспективе.

Бюджетная политика в минувшем году формировалась не только в условиях непрекращающихся военных действий и экономической изоляции, но и на фоне предпринимаемых Правительством мер по поддержке экономики, пострадавшей от коронавируса и карантинных ограничений.

Главным вызовом для финансового блока Правительства стало решение оперативных задач, важнейшей из которых было не допустить финансового, медицинского, социального коллапса. Ситуация потребовала от нас выделения дополнительного финансирования на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, оказание финансовой поддержки врачам и медицинскому персоналу (так называемые, ковидные выплаты), проведение неотложных мероприятий в экономике для государственных и муниципальных предприятий. Сумма поддержки в размере 3 млрд рублей, выделенная на покрытие разницы в тарифах и другие виды субсидирования предприятий, являются беспрецедентными по своему объёму, и мы намерены сохранить положительную динамику по поддержке субъектов хозяйствования и в 2021 году», – рассказала заместитель Председателя Правительства.

Татьяна Переверзева подчеркнула, что первоочередной задачей для Правительства остаётся соблюдение социальных гарантий и проведение мероприятий, способствующих экономическому росту. И несмотря на препятствующие планомерному экономическому развитию глобальные трудности, эти приоритеты будут актуальны для Правительства и в среднесрочной перспективе.

«В 2021 году республиканский бюджет попал в так называемые ножницы. С одной стороны, значительная часть расходов была неэластична в динамике доходов, попытка их сокращения могла ухудшить социальную обстановку, оказать давление на макроэкономические показатели. С другой стороны, попытка поднять налоги, что помогло бы сформировать доходную часть бюджета, могла привести к увеличению налогового бремени, препятствующего возобновлению экономического роста. Это привело бы, опять-таки, к возможным социальным волнениям. В таких условиях мы не смогли в полной мере обеспечить финансовой поддержкой наши предприятия государственного сектора в основных отраслях экономики – угольной и металлургической. Но мы продолжали в первоочередном порядке финансировать расходы в бюджетных учреждениях на выплаты заработной платы, денежного обеспечения военнослужащих, пенсий, стипендий, питания детей в садиках и школах, приобретение медикаментов и перевязочных материалов, оплату коммунальных услуг и энергоносителей», – сказала Татьяна Переверзева.