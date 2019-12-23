Татьяна Журавлева почтила память погибших журналистов Андрея Стенина, Сергея Коренченкова и Андрея Вячало

В воскресенье, 22 декабря, в районе села Дмитровка состоялось открытие памятника погибшим в 2014 году журналистам Андрею Стенину, Сергею Коренченкову и Андрею Вячало. В мероприятии приняла участие депутат Народного Совета ДНР Татьяна Журавлева.

Парламентарий отметила, что памятник был установлен на месте гибели корреспондентов в день рождения Андрея Стенина, которому в этом году исполнилось бы 39 лет.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память журналистов, отдавших свои жизни в ходе выполнения профессионального долга.

Хотелось бы выразить слова благодарности всем присутствующим, в том числе коллегам погибших корреспондентов, которые не забывают своих товарищей, а также неравнодушным жителям посёлка Горняцкий.

Я верю, что гибель журналистов и мирных жителей не останется безнаказанной и виновные обязательно предстанут перед судом», – сказала депутат.

Напомним, специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин и донецкие журналисты Сергей Коренченков и Андрей Вячало погибли в августе 2014 года в районе села Дмитровка Шахтёрского района ДНР. Автомобиль, в котором ехали журналисты, был расстрелян ВФУ.