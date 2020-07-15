Татьяна Журавлева почтила память жителей Снежного, погибших в результате авиаудара в 2014 году

Сегодня, 15 июля, в городе Снежное состоялся митинг-реквием памяти жителей города, погибших в результате авиаудара ВСУ в июле 2014 года. В мероприятии приняла участие депутат Народного Совета ДНР Татьяна Журавлева.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Татьяна Журавлева напомнила о трагических событиях июля 2014 года.

«Шесть лет назад вооружённые силы Украины совершили авианалёт на город, из-за которого пострадали мирные граждане. Люди в тот момент ещё спали, погибло 12 человек, было разрушено несколько зданий. Из-под завалов тогда удалось спасти, в том числе, четырёхлетнего Богдана Ястребова. Сегодня он присутствовал на этом памятном мероприятии.

Для жителей Снежного 15 июля – день, который они никогда не забудут. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память жертв этой трагедии», − отметила парламентарий.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу.

Напомним, 15 июля 2014 года в 6:30 украинская авиация нанесла удар по центру Снежного, в результате чего погибло 12 мирных жителей, 10 человек получили ранения. В результате авианалёта был разрушен дом по улице Ленина.