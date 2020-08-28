Татьяна Журавлева поздравила жителей Снежного с Днём города и Днём шахтёра

Деятельность депутатов

Сегодня, 28 августа, в коммунальном учреждении «Центр культуры и досуга “Снежинка”» состоялась праздничная программа по случаю Дня города Снежное и Дня шахтёра. В ходе мероприятия депутат Народного Совета Татьяна Журавлева вручила благодарности Председателя Народного Совета.

Парламентарий обратилась к присутствующим с поздравительным словом.

«Дорогие снежнянцы и гости нашего города! От души поздравляю вас с Днём города и с профессиональным праздником, Днём шахтёра. Наш город – это большая семья. Здесь мы родились, пошли в школу, создали свои семьи, осуществили свои мечты. Сегодня мы все вместе можем отпраздновать этот важный для каждого жителя день.

Желаю всем присутствующим здоровья, благополучия и чтобы осуществилось всё задуманное. Всего наилучшего и с праздниками, дорогие земляки!» – сказала депутат.

Татьяна Журавлева вручила благодарности Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки жителям города: горному мастеру шахты «Заря» Константину Федоровичу Нерез; директору коммунального предприятия «Авто-Экспресс» Денису Вячеславовичу Дегтяреву; первому заму главы администрации города Снежное Наталье Николаевне Чиркиной.

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