Татьяна Журавлева: Танцевальный коллектив «Драйв» – это гордость нашей Республики

При поддержке Дениса Пушилина танцевальный коллектив «Драйв» из города Снежное с 21 по 25 февраля принял участие в закрытом проекте III Национальной премии в области эстрадного и детского танца «Приз хореографа Елены Барткайтис», который проводил Культурный фонд «Алые паруса».

Танцевальный коллектив из ДНР стал победителем телепроекта «Звезда Республики» и получили награду из рук Главы Республики Дениса Пушилина, который оказал поддержку в поездке народного художественного коллектива «Драйв» на танцевальный конкурс в город Сочи. Также участию в проекте поспособствовали Русский центр и его директор Елена Евсеева, руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алесей Муратов и депутат Народного Совета ДНР Татьяна Журавлева.

Парламентарий рассказала пресс-службе Народного Совета о поездке танцевального коллектива.

«Ребятам из Снежного удалось произвести на жюри конкурса большое впечатление. Они вошли в пятёрку лучших танцевальных коллективов Российской Федерации, которые приняли участие в гала-концерте конкурса. В результате юные танцоры из ДНР стали лауреатами I степени и победителями специальной премии «Признание коллег». Хочу отметить, что эту премию нашим ребятам присудили педагоги-руководители, с воспитанниками которых они соревновались. Танцевальный коллектив «Драйв» – это гордость нашей Республики. Я думаю, что впереди у них много новых свершений и побед на международном уровне!» – сказала Татьяна Журавлева.