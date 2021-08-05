Труженикам строительной отрасли вручены благодарности Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики

В четверг, 5 августа, в концертном зале Центра славянской культуры состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню строителя.

Поздравить работников строительной отрасли пришли депутаты Народного Совета, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ярошевский, а также представители других министерств и ведомств.

В начале мероприятия с приветственным словом к строителям Республики обратился Сергей Наумец, который поблагодарил коллег за проделанную работу, особо отметив их деятельность по восстановлению разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры и жилого фонда.

Депутат Народного Совета Юлия Крюкова вручила благодарности Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки за достижение существенных результатов в профессиональной служебной деятельности и многолетний добросовестный труд шестерым труженикам отрасли.

Кроме того, Юлия Крюкова поздравила работников строительной сферы с профессиональным праздником.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

Строитель – самая мирная, гуманная и созидательная профессия. А ещё она очень важна и необходима всем людям. Это вы, строители, делаете города обустроенными, а жизнь их жителей – комфортной.

Я искренне хочу поблагодарить вас за профессионализм и за ваш созидательный труд, в который вложена частица вашей души и вашего таланта. Спасибо! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! С праздником!», – поздравила присутствующих депутат.

В ходе официальной части мероприятия многие представители строительной сферы были отмечены почётными грамотами и благодарностями Главы Донецкой Народной Республики, Правительства и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также награждены государственными наградами и почётными званиями.

Закончилось торжественное мероприятие праздничной концертной программой.