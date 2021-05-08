Участники мотопробега «Дороги памяти» возвратились в Республику – прошли первую отметку

Сегодня, 8 мая, участники мотопробега «Дороги памяти» возвратились в Республику. Они сделали первую остановку – у монумента «Жертвам фашизма». Среди участников мотопробега – депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий передал:

«Сегодня утром мы возвратились в Республику. Прошли первую отметку: становились у монумента «Жертвам фашизма» в Ленинском районе Донецка. Почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Далее следуем по маршруту Макеевка – Харцызск – Зугрэс – Шахтёрск – Торез – Снежное. В Снежном в местном музее оставим лампаду с зажжённым на легендарном Мамаевом кургане «Вечным огнём». И далее – конечная остановка – Саур-Могила».

В каждом городе к колонне мотоциклистов присоединялись новые участники акции «Дороги памяти» (добавлены фото).

Напомним, что с 5 по 8 мая 2021 года республиканское мотодвижение ДНР «Дороги Памяти Донбасс» при поддержке Общественного движения «Донецкая Республика», совместно с военно-патриотическим проектом «Резерв Республики», депутатом Народного Совета ДНР Александром Камышовым и представителями патриотического мотосообщества России провели мотопробег по маршруту Донецк – Волгоград – Саур-Могила. Лампаду с «Вечным огнём» от Мамаева кургана участники мотопробега провезут по городам Республики в направлении Саур-Могилы.