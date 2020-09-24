Уголовная ответственность за неуплату алиментов наступает только в случае систематичности или злостности деяния

Член Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Наталья Полянская рассказала о сути закона «О внесении изменений в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», разработанного профильным комитетом.

«Чтобы усовершенствовать уголовное законодательство Донецкой Народной Республики, декриминализуются деяния небольшой тяжести за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, но при этом сохраняется принцип справедливости. Это достигается за счёт внесения Законом корреспондирующих изменений в статью 163 Уголовного кодекса. Теперь уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей наступает только, если лицо было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние и если уклонение является злостным.

В конкретном случае под «уклонением от уплаты» следует понимать не только прямой отказ от уплаты присуждённых судом алиментов, но и сокрытие лицом своего действительного заработка, смену работы или места жительства, чтобы избежать удержаний средств, уклонение с той же целью от трудовой деятельности и иные действия, свидетельствующие об уклонении.

Принятие Закона позволит гуманизировать уголовное законодательство и упростить решение теоретических и практических проблем обеспечения соблюдения прав на достойное содержание детей или нетрудоспособных родителей, учитывая содержание административной преюдиции», – сказала депутат.

Закон «О внесении изменений в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» принят в двух чтениях 24 сентября 2020 года. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с 1 января 2021 года.