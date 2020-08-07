Упрощён временный ввоз личных авто, зарегистрированных в иностранных государствах, в Республику

Председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова прокомментировала Закон ДНР «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 7 августа 2020 года.

«В настоящее время по объективным причинам многие граждане Республики не имеют возможности вывезти временно ввезённые автомобили личного пользования, зарегистрированные на территории иностранного государства, в последний день срока действия оплаты таможенной пошлины. Закон позволяет, не дожидаясь окончания срока, вывезти транспортное средство за пределы таможенной территории ДНР и ввезти его обратно. При этом таможенная пошлина уменьшена на сумму ранее уплаченной таможенной пошлины в части, относящейся к периоду, начиная со дня производимой оплаты таможенной пошлины и заканчивая последним днём действия ранее оплаченной таможенной пошлины.

Закон упростил процедуру временного ввоза гражданами транспортных средств личного пользования, зарегистрированных на территории иностранного государства, на таможенную территорию Республики», – сообщила депутат.

Напомним, Закон ДНР «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”», разработанный депутатом Народного Совета Мариной Жейновой, принят Народным Советом в двух чтениях в целом с учётом поправок.