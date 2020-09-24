Урегулировано назначение руководителей вузов Республики

Председатель Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова рассказала об основных положениях Закона ДНР «О внесении изменения в статью 48 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятого Народным Советом 24 сентября.

«Одна из основных целей Закона – урегулирование вопроса, связанного с назначением руководителей образовательных организаций высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, исходя из особенностей управления такими образовательными организациями и специфики образовательного процесса.

Такие организации находятся в ведении республиканских органов исполнительной власти. В частности, речь идет о Донецкой академии внутренних дел МВД, Академии гражданской защиты МЧС.

Кроме того, проект закона закрепляет порядок назначения руководителя Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР», – сообщила парламентарий.

Наталья Волкова добавила, что Закон позволит избежать двоякого понимания действующего законодательства в сфере образования, поскольку уточняет в какие образовательные организации высшего профессионального образования руководителей назначает Правительство ДНР, а в какие – Глава ДНР.

Народный Совет принял Закон ДНР «О внесении изменения в статью 48 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”» в двух чтениях. Далее Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.