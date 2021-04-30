Урегулированы вопросы управления недвижимым имуществом, находившимся в собственности Украины и территориальных общин

Пленарные заседания

Сегодня, 30 апреля, на пленарном заседании депутаты рассмотрели проект закона «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

О законопроекте рассказал председатель Комитета Максим Кныш.

«Законопроектом предусматривается, что недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признаётся собственностью Донецкой Народной Республики или муниципальной собственностью соответственно.

Также законопроектом определяется порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, перешедшее в собственность Донецкой Народной Республики или муниципальную собственность. Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в собственность Донецкой Народной Республики, в муниципальную собственность», − сообщил парламентарий.

Максим Кныш подчеркнул, что принятие законопроекта позволит обеспечить единый учёт, сохранность и эффективное использование недвижимого имущества, которое находилось в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин.

Проект закона был принят в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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