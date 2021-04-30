Урегулированы вопросы управления недвижимым имуществом, находившимся в собственности Украины и территориальных общин

Сегодня, 30 апреля, на пленарном заседании депутаты рассмотрели проект закона «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

О законопроекте рассказал председатель Комитета Максим Кныш.

«Законопроектом предусматривается, что недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признаётся собственностью Донецкой Народной Республики или муниципальной собственностью соответственно.

Также законопроектом определяется порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, перешедшее в собственность Донецкой Народной Республики или муниципальную собственность. Кроме того, устанавливается механизм передачи недвижимого имущества, перешедшего в собственность Донецкой Народной Республики, в муниципальную собственность», − сообщил парламентарий.

Максим Кныш подчеркнул, что принятие законопроекта позволит обеспечить единый учёт, сохранность и эффективное использование недвижимого имущества, которое находилось в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин.

Проект закона был принят в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного Совета.