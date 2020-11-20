Урегулированы особенности прохождения дипломатической службы МИД ДНР

Председатель Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский представил Закон ДНР «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 20 ноября 2020 года.

«Закон направлен на урегулирование особенностей прохождения дипломатической службы, под которой понимается государственная гражданская служба Донецкой Народной Республики в центральном аппарате Министерства иностранных дел, а также в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики, представительствах Республики при международных, межгосударственных и межправительственных организациях.

Закон предусматривает установление повышенных требований к профессиональным и личным качествам сотрудников дипломатической службы, а также усиление их социальной защищённости, учитывая специфику прохождения службы во внешнеполитическом ведомстве», – рассказал Владислав Бердичевский.

Он добавил, что принятие законопроекта позволит создать правовую базу для эффективного функционирования дипломатической службы, способной реализовывать внешнеполитические задачи нашего государства.

Закон ДНР «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, принят в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного Совета.