Урегулированы правовые аспекты налогообложения страховых организаций

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный Комитетом по бюджету, финансам и экономической политике.

Рассказала о законопроекте председатель профильного комитета Марина Жейнова.

«Необходимо отметить, что в настоящее время на территории Донецкой Народной Республики действует первый и единственный вид обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

При этом в Законе ДНР «О налоговой системе» не предусмотрены правовые аспекты налогообложения страховых организаций. Это касается особенностей определения, ведения налогового учёта валовых доходов и валовых расходов страховщиков и уплаты налога с оборота, а также правоотношений, связанных с уплатой подоходного налога. Данный проект закона призван устранить вышеуказанные существующие пробелы в налоговом законодательстве Донецкой Народной Республики.

Законопроектом закреплены особенности определения валовых доходов и валовых расходов страховых организаций. Так, для целей налогообложения валовые доходы и валовые расходы разделены на две группы: валовые доходы и расходы от страховой деятельности и валовые доходы и расходы от иной деятельности. Кроме того, в законопроекте установлены некоторые аспекты ведения налогового учёта доходов и расходов страховщиков», – сообщила парламентарий.

Парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.