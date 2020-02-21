Урегулированы вопросы использования бесхозяйной электроэнергии

Сегодня, 21 февраля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 56 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

О сути предложенных изменений рассказал инициатор законопроекта.

«Основная цель проекта закона – усовершенствование норм, регулирующих особенности порядка выявления, учёта, хранения, оценки бесхозяйного имущества, а также обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования энергетических систем Донецкой и Луганской Народных Республик.

Разработка данного законопроекта вызвана тем, что в настоящее время существует электрическая энергия, поступающая в объединенную энергетическую систему, – это электрическая энергия, собственник которой неизвестен. Согласно действующему законодательству подобное имущество рассматривается как бесхозяйное.

Учитывая особый характер правоотношений, вызванных спецификой оборота электрической энергии как товара, нормы, регулирующие порядок выявления, учёта, хранения и оценки бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность Донецкой Народной Республики, и распоряжения им, неприменимы.

Следовательно, целесообразно внести изменения, устанавливающие исключения из действующего законодательства, касающиеся операций с бесхозяйной электрической энергией, а также наделить Правительство ДНР как высший орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование ключевых сфер деятельности Республики, полномочиями по определению и установлению порядка выявления, учёта и распоряжения электрической энергией, собственник которой неизвестен», – сообщил Председатель Народного Совета.

Учитывая, что законопроект направлен на обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования энергетических систем Донецкой и Луганской Народных Республик, а также улучшение качества предоставляемых услуг в сфере электроэнергетики конечному потребителю, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 56 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.