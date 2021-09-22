Усовершенствован механизм ратификации международных договоров

Сегодня, в рамках повестки дня внеочередного пленарного заседания Народного Совета II созыва депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О международных договорах Донецкой Народной Республики» и Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах».

С докладом перед парламентариями выступил председатель Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

«Данный законопроект разработан в целях совершенствования процедуры ратификации международных договоров Донецкой Народной Республики. В настоящее время процедура ратификации регламентирована Законом Донецкой Народной Республики от 29 июня 2015 года «О международных договорах». В процессе правоприменения вышеуказанного законодательного акта был выявлен ряд проблемных аспектов, которые требуют изменений.

В частности, положениями законопроекта предлагается изложение статей 15 и 16 Закона «О международных договорах» в новой редакции.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внесение ряда изменений в Закон Донецкой Народной Республики от 7 августа 2015 года «О нормативных правовых актах», направленных на эффективную реализацию норм, содержащихся в ратифицированных международных договорах, а также в актах международных органов, принятых в соответствии с указанными международными договорами», – рассказал Владислав Бердичевский.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О международных договорах Донецкой Народной Республики» и Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.