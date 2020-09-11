Усовершенствован порядок предоставления гражданами документов на украинском языке

Сегодня, 11 сентября, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании” и в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О культуре“», разработанный Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре.

Законопроект представил депутат Мирослав Руденко.

«6 марта 2020 года вступили в силу изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики, в соответствии с которыми русский язык признаётся единственным государственным языком Республики. В связи с этим возникла необходимость приведения положений ряда законов, регулирующих сферу использования государственного языка, в соответствие со статьей 10 Конституции ДНР.

Во избежание социального напряжения, связанного с необходимостью перевода документов на государственный язык, проект закона предусматривает переходный период до 1 марта 2023 года. До этого момента документы, выданные посольствами и консульствами Украины, органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими лицами независимо от формы собственности, нотариусами Украины, а также учредительные документы организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины до 14 мая 2014 года, оформленные или содержащие сведения на украинском языке, принимаются по месту требования и не подлежат переводу на государственный язык Донецкой Народной Республики, за исключением случаев, установленных законодательством ДНР», − сообщил парламентарий.

Мирослав Руденко добавил, что предложенные изменения касаются документов, удостоверяющих личность, документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, документов об образовании, о трудовой деятельности, судебных решений и документов, устанавливающих возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество и ограничения (обременения) таких прав.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики и о порядке применения документов, оформленных и (или) содержащих сведения на украинском языке» будет направлен на подпись Главе ДНР. Закон вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования на официальном сайте Народного Совета.