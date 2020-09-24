Усовершенствован порядок признания движимого имущества бесхозяйным

Депутат Народного Совета, член Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Игорь Пашков рассказал о нормах Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанного им.

«Закон устанавливает дифференцированный подход к регулированию правового механизма в сфере порядка определения бесхозяйных движимых вещей, особенностей признания данных вещей таковыми, установленных налоговым законодательством. Кроме того, он обеспечивает единство правовых норм Закона ДНР «О налоговой системе» и других действующих законов, определяющих особенности бесхозяйных движимых вещей.

Кроме того, в связи с тем, что особенности и порядок признания имущества выморочным, а также то, что правовой механизм реализации приобретательской давности относится к сфере регулирования Гражданского кодекса ДНР, соответствующие нормы исключаются из положений Закона ДНР «О налоговой системе», обеспечивая тем самым единый подход в регулировании данных правоотношений.

Учитывая положения Гражданского кодекса, нормы Закона «О налоговой системе», регулирующие особенности обращения бесхозяйных, конфискованных вещей, которые переходят в собственность Донецкой Народной Республики, и распоряжения ими, не распространяются на брошенные вещи, бракованную продукцию, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, вещи-находки, утерянные или оставленные в гостиницах, транспорте, театрах, других общественных местах; безнадзорных животных; клады, а также приобретательную давность», – сообщил Игорь Пашков.

Парламентарий добавил, что Закон согласует нормы действующего налогового законодательства с положениями Гражданского кодекса ДНР.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» был принят Народным Советом в двух чтениях 24 сентября 2020 года. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.