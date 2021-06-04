Усовершенствован Закон «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий»

Пленарные заседания

Сегодня, 4 июня, в ходе очередного планарного заседания депутаты Народного Совета рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий».

Законопроект разработан Комитетом Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Представила проект закона член Комитета Лариса Ювко.

«Законопроект направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере организации и функционирования высшего органа исполнительной власти – Правительства Донецкой Народной Республики, обеспечение указания правильного наименования вышеуказанного органа, а также устранение логической несогласованности норм статьи 19 Закона «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий», – рассказала парламентарий.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий» принят депутатами в двух чтениях в целом, направлен на подпись Главе Донецкой Народной Республики и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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