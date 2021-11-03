Усовершенствован Закон «О недрах» (видео)

Сегодня, 3 ноября, в ходе внеочередного пленарного заседания Народного Совета Донецкой Народной Республики парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах».

Законопроект разработан Комитетом Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам в целях совершенствования законодательства Донецкой Народной Республики в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр.

Представил парламентариям проект закона депутат Народного Совета Михаил Рымарь.

«Основой для разработки предлагаемых законопроектом изменений является необходимость в расширении и уточнении понятийного аппарата Закона «О недрах», наделении органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр определёнными полномочиями, а также необходимость во внесении изменений в такие полномочия, в исключении дублирующих норм из текста Закона «О недрах», – рассказал Михаил Рымарь.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.