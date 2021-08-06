Усовершенствован Закон «О здравоохранении»

Сегодня, 6 августа, в ходе очередного пленарного заседания Народного Совета парламентарии рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в статьи 45 и 61 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

О законопроекте рассказала член Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Анастасия Селиванова.

«Проектом закона вносятся изменения в часть 2 статьи 45 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», в соответствии с которыми несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет , а также больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет наделяются правом на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с Законом.

Также проектом закона предлагается конкретизировать возраст лиц, в отношении которых информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство даёт один из родителей или иной законный представитель», – сказала парламентарий.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики, регулирующие отношения в сфере здравоохранения» принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.