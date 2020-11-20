Усовершенствована правовая база, необходимая для ведения личного подсобного хозяйства

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов рассказал о нормах Закона ДНР «О личном подсобном хозяйстве».

«Закон направлен на урегулирование отношений, возникающих при ведении личных подсобных хозяйств, содействие развитию отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения – основного средства производства в сельском хозяйстве, недопущение использования земельных участков с нарушением требований земельного законодательства, создание равных условий при использовании земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства физическими лицами. Это позволит создать благоприятные условия для хозяйственной деятельности в целом.

Закон определяет, что личное подсобное хозяйство – это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Личное подсобное хозяйство ведётся физическим лицом для личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретённом для этого, а также для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений, также такой участок называется приусадебным. Личное подсобное хозяйство также может вестись физическим лицом и совместно проживающими с ним или совместно ведущими с ним личное подсобное хозяйство членами его семьи.

Концептуальный момент в том, что сельскохозяйственная продукция, произведённая и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства, – это собственность физических лиц, ведущих его. Закон закрепляет норму, согласно которой реализация сельскохозяйственной продукции, произведённой и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью», – подчеркнул парламентарий.

Закон ДНР «О личном подсобном хозяйстве» разработан депутатами Народного Совета Юрием Леоновым и Владимиром Мошкиным и принят Народным Советом 20 ноября в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу 1 января 2021 года.