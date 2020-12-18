Усовершенствована процедура прохождения легализации структурными подразделениями централизованных религиозных организаций

Депутат Народного Совета Александр Ковтырин представил Закон ДНР «О внесении изменений в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», принятый Народным Советом 18 декабря 2020 года.

«Закон вносит изменения в пункт 3 части 3 и пункт 3 части 4 статьи 31 Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», определяющих перечень документов, которые Донецкая и Горловская епархии УПЦ (МП) и их структурные подразделения должны предъявить в Министерство культуры для прохождения легализации. Один из таких документов – копия свидетельства о государственной регистрации как юридического лица или копия выписки из Единого государственного реестра.

Следует отметить, что до 2014 года порядок регистрации религиозных организаций имел значительные отличия от порядка, который предусмотрен нашим Законом и не у всех структурных подразделений епархий есть вышеупомянутые документы.

Закон устраняет эту коллизия и упрощает процедуру легализации епархий и их структурных подразделений», – рассказал Александр Ковтырин.

Закон ДНР «О внесении изменений в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», разработанный Комитетом Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, принят в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.