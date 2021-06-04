Усовершенствовано бюджетное законодательство, регулирующее состав доходов местного бюджета

Сегодня, 4 июня, в ходе очередного пленарного заседания парламентарии рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменений в статью 34 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Законопроект разработан Министерством финансов Донецкой Народной Республики. Представила данный проект закона парламентариям заместитель председателя Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Ирина Дианова.

«Разработка данного законопроекта обусловлена тем, что 4 мая 2020 года Народным Советом был принят Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», которым объединены первая и вторая группа фиксированного сельскохозяйственного налога. В связи с этим положениями законопроекта предлагается закрепить фиксированный сельскохозяйственный налог как один из видов местного налога, отнесённого к специальным налоговым режимам, налоговые доходы от которого будут зачисляться в местный бюджет по нормативу 100 процентов.

Принятие законопроекта будет способствовать надлежащему зачислению в бюджет доходов от уплаты налогоплательщиками фиксированного сельскохозяйственного налога, а также обеспечит единообразие норм законов «О налоговой системе» и «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», – отметила парламентарий.

Закон «О внесении изменений в статью 34 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» был принят парламентариями в двух чтениях в целом, передан на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.