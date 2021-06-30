Усовершенствовано бюджетное законодательство в части определения доходов Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики

Сегодня, 30 июня, в рамках очередного пленарного заседания парламентарии рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в статью 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Законопроект разработан Министерством финансов Донецкой Народной Республики, представил его парламентариям член Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Пётр Шимановский.

«Законопроектом в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» вносятся изменения в целях его приведения в соответствие с положениями Закона «О налоговой системе». Он устанавливает ставки акцизного налога за производство и ввоз на территорию Донецкой Народной Республики подакцизной продукции, а именно электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, жидкостей для электронных систем доставки никотина, табака (табачных изделий).

Принятие законопроекта позволит законодательно урегулировать зачисление поступлений в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики республиканского налога в виде акцизного налога с произведённых и ввезённых на территорию Донецкой Народной Республики табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, жидкостей для электронных систем доставки никотина и табака (табачных изделий), предназначенного для потребления путём нагревания, что позволит увеличить доходную часть Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики», – сказал парламентарий.

Закон «О внесении изменений в статью 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.