Усовершенствовано налогообложение плательщиков упрощённого налога в условиях действия режима повышенной готовности

Депутат Народного Совета Ольга Грязнова пояснила нормы Закона ДНР «О внесении изменений в статью 172 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», инициатором которого она выступила.

«Закон представляет особую актуальность для плательщиков упрощённого налога, в том числе в условиях действия режима повышенной готовности. Так, он позволит такому налогоплательщику не включать в сумму дохода денежные средства, полученные в текущем месяце от покупателя товара, услуг и работ, которые возвращаются в этом же месяце данному покупателю, если возврат денежных средств происходит на основании письма – заявления покупателя о возврате денег в случае проведения оплаты в безналичной форме либо при наличии чека об оплате за возвращаемый товар в случае проведения расчётов в наличной форме. Данное правило также будет распространяться на возврат денежных средств, которые были ошибочно или излишне уплачены.

Закон позволит не включать в базу налогообложения упрощённого налога денежные средства, которые возвращены покупателям или были зачислены на счёт плательщика упрощённого налога в результате ошибки, а также будет способствовать модернизации основных средств субъектов хозяйствования, что в конечном итоге приведёт к выпуску новой продукции», – сказала парламентарий.

Депутаты приняли Закон ДНР «О внесении изменений в статью 172 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» 18 декабря 2020 года в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.