Усовершенствовано налоговое законодательство, устанавливающее льготы по уплате земельного налога

Пленарные заседания

Сегодня, 30 июня, в рамках пленарного заседания парламентарии рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменений в статью 133 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Проект закона представил депутатам на пленарном заседании Пётр Шимановский:

«Целью проекта закона является усовершенствование налогового законодательства Донецкой Народной Республики в части закрепления нормативных положений, предусматривающих освобождение от уплаты земельного налога для землепользователей, а также физических и юридических лиц – собственников земельных участков и земельных долей (паёв) при условии передачи таких земельных участков и земельных долей (паёв) в аренду субъектам хозяйствования, находящимся на системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые осуществляют деятельность в сфере животноводства. Это обеспечит эффективное использование земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции в сфере как растениеводства, так и животноводства», – сказал парламентарий.

Проект закона «О внесении изменений в статью 133 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» был принят в двух чтениях в целом с учётом поправок, изложенных в сравнительной таблице. Данный проект закона вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета и распространится на правоотношения, возникшие до вступления его в силу.

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