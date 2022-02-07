Усовершенствовано правовое регулирование отношений в сфере социального обеспечения ветеранов Государственной оперативно-спасательной службы

В понедельник, 7 февраля, в рамках повестки дня первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной оперативно-спасательной службе».

Проект закона, направленный на совершенствование правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения ветеранов Государственной оперативно-спасательной службы, представил член Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Евгений Гриценко.

«Законопроект разработан в целях устранения юридических коллизий в законодательстве и разрешения проблемных вопросов, возникающих при практическом применении норм закона.

Принятие проекта закона позволит обеспечить единство правовых конструкций, применяемых в законодательных актах Донецкой Народной Республики, а также усовершенствовать правовое регулирование отношений в сфере социального обеспечения ветеранов Государственной оперативно-спасательной службы», – отметил парламентарий.

Проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной оперативно-спасательной службе» в ходе обсуждения и с учётом внесённых поправок был принят как Закон «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и Закон Донецкой Народной Республики «О государственной оперативно-спасательной службе» в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.