Усовершенствовано законодательство, обеспечивающее безопасные условия труда на производственных объектах

Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”», разработанный Комитетом Народного Совета по промышленности и торговле.

Председатель Комитета Сергей Чучин представил законопроект, отметив его направленность на актуализацию законодательных норм, обеспечивающих нормативную базу для создания безопасных условий труда.

«Законопроект вводит систему контроля, которая позволит осуществлять экспертизу промышленной безопасности и проводить техническое диагностирование как без нарушения пригодности к дальнейшему применению и эксплуатации проверяемых технических устройств, оборудования и сооружений – метод неразрушающего контроля, – так и путём исследования качества конструкционных материалов и их соединений при различных сочетаниях температурно-силовых и коррозионных воздействий – метод разрушающего контроля.

Законопроект дополняет действующий закон требованиями к подтверждению компетентности работников опасных производственных объектов с учётом отраслевой специфики.

Также предлагается дополнить Закон ДНР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» переходными положениями, согласно которым предусматриваются меры, виды и пределы ответственности должностных лиц за нарушения законодательства в сфере промышленной безопасности», – сообщил парламентарий.

Сергей Чучин добавил, что также законопроект дополняет перечень опасных производственных объектов и устанавливает классы опасности. Это позволит подвергнуть должной оценке соответствие требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности объектов, на которых ведутся работы по генерации электроэнергии и эксплуатируется оборудование с напряжением 6 кВ и выше.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.