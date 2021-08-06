Усовершенствовано законодательство в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сфере нотариата

Сегодня, 6 августа, в рамках очередного пленарного заседания Народного Совета депутаты рассмотрели и приняли проект закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и «О нотариате».

Представил проект закона депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«Данный проект закона разработан в целях приведения положений Закона Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате» в соответствие с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики.

Кроме этого, им вносится ряд изменений по оптимизации деятельности органов Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, устранению правовых пробелов и коллизий, выявленных при применении указанных законов.

Также в связи со вступлением в силу Гражданского кодекса в правовое поле Донецкой Народной Республики вводится новый институт регистрации уведомлений о залоге движимого имущества в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, детальная регламентация которого предусмотрена в Законе «О нотариате».

Дополнительно проектом закона предлагается конкретизировать полномочия органов государственной регистрации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество», – сказал Андрей Баевский.

Проект закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и «О нотариате» принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.